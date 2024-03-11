Блинная «неделька»: 7 проверенных рецептов на каждый день Масленицы

Взбить яйца с сахаром и солью, добавить воду и просеянную муку, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать. Однородную смесь разделяем на две ёмкости. Нарезаем свёклу и пробиваем её блендером. Получившуюся кашицу вмешать в тесто. Шпинат заливаем небольшим количеством воды и также пробиваем блендером. Зелёное пюре добавить во вторую ёмкость с тестом. Выпекать блины лучше на разных сковородках, потому что свёкла сильно красится.