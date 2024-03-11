Блинная «неделька»: 7 проверенных рецептов на каждый день Масленицы

1. Блины классические
Это рецепт для тех, кто ещё не успел выработать идеальные пропорции, и каждый раз результат непредсказуем.
Ингредиенты.
- Яйца — 5−8 штук (чем меньше яйцо, тем его нужно больше)
- Мука — 300−350 г, или 1,5 стакана
- Молоко — 1 литр
- Соль — 0,5 чайной ложки
- Сахар — 2 чайных ложки
- Разрыхлитель — 0,5 чайной ложки
- Масло растительной — 2−3 столовых ложки
Способ приготовления.
Яйца взбить вместе с солью и сахаром. В получившуюся смесь влить молоко и потихоньку добавить просеянную муку, перемешивая, чтобы не было комочков. Добавить разрыхлитель и 2 столовых ложки растительного масла, перемешать. Дать смеси постоять 15 минут и можно выпекать на раскалённой сковородке.
2. Цветные блины со шпинатом и свёклой
Неделя должна продолжаться ярко. Такие блины помимо необычного цвета обладают ещё и интересным пикантным вкусом. Розовые свекольные идеально сочетаются с мороженым и орехами, а на зелёные из шпината можно намазать творожный сыр или яичную пасту.
Ингредиенты.
- Яйца — 5 штук
- Мука — 250 г
- Вода — 0,5 л
- Соль — 0,5 чайной ложки
- Сахар — 2 чайных ложки
- Разрыхлитель — 0,5 чайных ложки
- Варёная или запечённая свёкла — 1 штука
- Шпинат — 100 г
- Растительное масло — 2 столовых ложки
Способ приготовления.
Взбить яйца с сахаром и солью, добавить воду и просеянную муку, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать. Однородную смесь разделяем на две ёмкости. Нарезаем свёклу и пробиваем её блендером. Получившуюся кашицу вмешать в тесто. Шпинат заливаем небольшим количеством воды и также пробиваем блендером. Зелёное пюре добавить во вторую ёмкость с тестом. Выпекать блины лучше на разных сковородках, потому что свёкла сильно красится.
3. Диетические блины без глютена и лактозы
Среда — самое время поберечь и очистить свой организм. Обычную пшеничную муку можно заменить овсяной, кукурузной или рисовой, а коровье молоко — любым альтернативным: кокосовым, овсяным, соевым, миндальным. Вкусовые оттенки могут быть совершенно разными.
Ингредиент.
- Яйца —4 штуки
- Кокосовое молоко — 400 мл
- Рисовая и овсяная мука — 200 г
- Сахар — 2 чайных ложки
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Лимонный сок — 1 столовая ложка
- Кокосовое масло (жидкое) — 6 столовых ложек
Способ приготовления.
Взбить молоко, кокосовое масло, яйца, сахар и лимонный сок. Медленно вмешать просеянную муку с разрыхлителем так, чтобы не было комочков. Разогретую сковородку смазать кокосовым маслом и можно выпекать.
4. Шоколадные блины
В четверге очень хочется максимально приблизить пятницу, а что-то особенно сладкое в этом обязательно поможет.
Ингредиенты.
- Молоко — 0,5 литра
- Яйца — 4 яйца
- Сметана — 2 столовых ложки
- Мука — 200 г
- Какао-порошок — 3 столовых ложки
- Ванильный экстракт — 1 чайная ложка
- Сахар — 3−4 чайных ложки
- Соль — 0, 5 чайных ложки
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Масло растительное — 2 столовых ложкиСпособ приготовления
Взбить яйца с солью и сахаром, влить молоко. Все оставшиеся сухие ингредиенты перемешать и соединить с жидкой смесью так, чтобы не было комочков. Добавить масло и сметану и оставить тесто на 15 минут. Выпекать на раскалённой сковородке.
5. Оладьи с яблоком
К пятнице тонкие блины уже начинают надоедать, поэтому самое время разнообразить масленичный рацион пышными оладьями с яблоком.
Ингредиенты.
- Кефир — 1 стакан
- Яйца — 2 штуки
- Мука — 240 г
- Сахар — 2 чайных ложки
- Соль — 0,5 чайной ложки
- Сода или разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Яблоки — 2−3 штуки
Способ приготовления.
Взбить яйца с сахаром и солью, добавить кефир и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать. Нарезать яблоки кольцами, вырезая середину. Получившиеся колечки обмакнуть в тесто и отправить на сковородку.
6. Блины на кефире
Если накануне вы делали оладьи, то, возможно, кефир ещё остался. Из него можно приготовить нежные ажурные блинчики.
Ингредиенты.
- Яйца — 3 штуки
- Мука — 160 г
- Кефир — 500 г
- Соль — 0,5 чайной ложки
- Сахар — 2 чайных ложки
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Масло растительное — 2 столовых ложки
Способ приготовления.
Взбить яйца, соль, разрыхлитель и сахар. Добавьте масло, по половине просеянной муки и кефира и тщательно перемешать. Добавить оставшуюся муку и кефир, ещё раз перемешать до однородности. Дать тесту настояться 15 минут. Можно выпекать на раскалённой сковородке.
7. Дрожжевые блины
Это бессмертная классика в главный день Масленицы. Такие блины едят и с икрой, и со сметаной. А приготовить их самостоятельно, чтобы удивить гостей и домочадцев, не так уж и сложно.
Ингредиент.
- Молоко — 1 л
- Мука — 500 г
- Яйцо куриное — 4 штуки
- Масло растительное — 4 столовых ложки
- Сахар — 30 г
- Дрожжи сухие — 11 г
- Соль — 0,5 чайной ложки
Способ приготовления.
Молоко подогреть до 40 градусов и залить им дрожжи с солью и сахаром. Взбить яйца, молоко, муку и масло. Через 15 минут в смесь влить дрожжи и тщательно перемешать. Дать постоять в тёплом месте ещё 30 минут и можно выпекать на раскалённой сковородке.