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Блинная «неделька»: 7 проверенных рецептов на каждый день Масленицы

Началась масленичная неделя. Чтобы блины не надоели до выходных, «Клопс» подобрал рецепты на каждый день.
Источник: РИА "Новости"

1. Блины классические

Это рецепт для тех, кто ещё не успел выработать идеальные пропорции, и каждый раз результат непредсказуем.

Ингредиенты.

  1. Яйца — 5−8 штук (чем меньше яйцо, тем его нужно больше)
  2. Мука — 300−350 г, или 1,5 стакана
  3. Молоко — 1 литр
  4. Соль — 0,5 чайной ложки
  5. Сахар — 2 чайных ложки
  6. Разрыхлитель — 0,5 чайной ложки
  7. Масло растительной — 2−3 столовых ложки

Способ приготовления.

Яйца взбить вместе с солью и сахаром. В получившуюся смесь влить молоко и потихоньку добавить просеянную муку, перемешивая, чтобы не было комочков. Добавить разрыхлитель и 2 столовых ложки растительного масла, перемешать. Дать смеси постоять 15 минут и можно выпекать на раскалённой сковородке.

2. Цветные блины со шпинатом и свёклой

Неделя должна продолжаться ярко. Такие блины помимо необычного цвета обладают ещё и интересным пикантным вкусом. Розовые свекольные идеально сочетаются с мороженым и орехами, а на зелёные из шпината можно намазать творожный сыр или яичную пасту.

Ингредиенты.

  1. Яйца — 5 штук
  2. Мука — 250 г
  3. Вода — 0,5 л
  4. Соль — 0,5 чайной ложки
  5. Сахар — 2 чайных ложки
  6. Разрыхлитель — 0,5 чайных ложки
  7. Варёная или запечённая свёкла — 1 штука
  8. Шпинат — 100 г
  9. Растительное масло — 2 столовых ложки

Способ приготовления.

Взбить яйца с сахаром и солью, добавить воду и просеянную муку, разрыхлитель и масло. Тщательно перемешать. Однородную смесь разделяем на две ёмкости. Нарезаем свёклу и пробиваем её блендером. Получившуюся кашицу вмешать в тесто. Шпинат заливаем небольшим количеством воды и также пробиваем блендером. Зелёное пюре добавить во вторую ёмкость с тестом. Выпекать блины лучше на разных сковородках, потому что свёкла сильно красится.

3. Диетические блины без глютена и лактозы

Среда — самое время поберечь и очистить свой организм. Обычную пшеничную муку можно заменить овсяной, кукурузной или рисовой, а коровье молоко — любым альтернативным: кокосовым, овсяным, соевым, миндальным. Вкусовые оттенки могут быть совершенно разными.

Ингредиент.

  1. Яйца —4 штуки
  2. Кокосовое молоко — 400 мл
  3. Рисовая и овсяная мука — 200 г
  4. Сахар — 2 чайных ложки
  5. Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  6. Лимонный сок — 1 столовая ложка
  7. Кокосовое масло (жидкое) — 6 столовых ложек

Способ приготовления.

Взбить молоко, кокосовое масло, яйца, сахар и лимонный сок. Медленно вмешать просеянную муку с разрыхлителем так, чтобы не было комочков. Разогретую сковородку смазать кокосовым маслом и можно выпекать.

4. Шоколадные блины

В четверге очень хочется максимально приблизить пятницу, а что-то особенно сладкое в этом обязательно поможет.

Ингредиенты.

  1. Молоко — 0,5 литра
  2. Яйца — 4 яйца
  3. Сметана — 2 столовых ложки
  4. Мука — 200 г
  5. Какао-порошок — 3 столовых ложки
  6. Ванильный экстракт — 1 чайная ложка
  7. Сахар — 3−4 чайных ложки
  8. Соль — 0, 5 чайных ложки
  9. Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  10. Масло растительное — 2 столовых ложкиСпособ приготовления

Взбить яйца с солью и сахаром, влить молоко. Все оставшиеся сухие ингредиенты перемешать и соединить с жидкой смесью так, чтобы не было комочков. Добавить масло и сметану и оставить тесто на 15 минут. Выпекать на раскалённой сковородке.

5. Оладьи с яблоком

К пятнице тонкие блины уже начинают надоедать, поэтому самое время разнообразить масленичный рацион пышными оладьями с яблоком.

Ингредиенты.

  1. Кефир — 1 стакан
  2. Яйца — 2 штуки
  3. Мука — 240 г
  4. Сахар — 2 чайных ложки
  5. Соль — 0,5 чайной ложки
  6. Сода или разрыхлитель — 1 чайная ложка
  7. Яблоки — 2−3 штуки

Способ приготовления.

Взбить яйца с сахаром и солью, добавить кефир и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать. Нарезать яблоки кольцами, вырезая середину. Получившиеся колечки обмакнуть в тесто и отправить на сковородку.

6. Блины на кефире

Если накануне вы делали оладьи, то, возможно, кефир ещё остался. Из него можно приготовить нежные ажурные блинчики.

Ингредиенты.

  1. Яйца — 3 штуки
  2. Мука — 160 г
  3. Кефир — 500 г
  4. Соль — 0,5 чайной ложки
  5. Сахар — 2 чайных ложки
  6. Разрыхлитель — 1 чайная ложка
  7. Масло растительное — 2 столовых ложки

Способ приготовления.

Взбить яйца, соль, разрыхлитель и сахар. Добавьте масло, по половине просеянной муки и кефира и тщательно перемешать. Добавить оставшуюся муку и кефир, ещё раз перемешать до однородности. Дать тесту настояться 15 минут. Можно выпекать на раскалённой сковородке.

7. Дрожжевые блины

Это бессмертная классика в главный день Масленицы. Такие блины едят и с икрой, и со сметаной. А приготовить их самостоятельно, чтобы удивить гостей и домочадцев, не так уж и сложно.

Ингредиент.

  1. Молоко — 1 л
  2. Мука — 500 г
  3. Яйцо куриное — 4 штуки
  4. Масло растительное — 4 столовых ложки
  5. Сахар — 30 г
  6. Дрожжи сухие — 11 г
  7. Соль — 0,5 чайной ложки

Способ приготовления.

Молоко подогреть до 40 градусов и залить им дрожжи с солью и сахаром. Взбить яйца, молоко, муку и масло. Через 15 минут в смесь влить дрожжи и тщательно перемешать. Дать постоять в тёплом месте ещё 30 минут и можно выпекать на раскалённой сковородке.