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Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют в начале апреля

Точная дата пока неизвестна — это зависит от погоды.
Источник: Нижегородская правда

Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде откроется в начале апреля. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Точная дата пока неизвестна — это зависит от погоды. Открытие запланировано после того, как полностью растает снег и пройдут сильные заморозки. Это предусмотрено для безопасности горожан, так как каменные ступени обледеневают и по ним становится опасно ходить.

При этом сами ступени — каждая по 40 см в высоту — сделаны из известняка. Он легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой.

«Стоимость билетов останется прежней», — пояснили в ведомстве.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исторические часы установили на Часовой башне Нижегородского кремля.

туризм и отдых