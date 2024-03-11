Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроют в начале апреля

Круговой маршрут по кремлевской стене в Нижнем Новгороде откроется в начале апреля. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Точная дата пока неизвестна — это зависит от погоды. Открытие запланировано после того, как полностью растает снег и пройдут сильные заморозки. Это предусмотрено для безопасности горожан, так как каменные ступени обледеневают и по ним становится опасно ходить.
При этом сами ступени — каждая по 40 см в высоту — сделаны из известняка. Он легко впитывает влагу и зимой покрывается толстой ледяной коркой.
«Стоимость билетов останется прежней», — пояснили в ведомстве.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что исторические часы установили на Часовой башне Нижегородского кремля.