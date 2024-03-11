Масленичные гулянья пройдут в Казани на нескольких площадках

В предстоящие выходные в Казани пройдут масленичные гулянья. Праздничные мероприятия будут организованы на нескольких площадках 16 и 17 марта.
Так, 16 марта в 10:00 горожане могут посетить праздник в сквере «Туган Алан» жилого массива Карьер. В 11:00 гостей будут ждать в парке у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках. Также празднование Масленицы начнется в 12:00 у сцены в Горкинско-Ометьевском лесу.
Мероприятия пройдут и в других местах. Масленичные гулянья запланированы в 11:00 возле домов культуры в жилых массивах Кадышево, Отары и Красная Горка. В 12:00 начнется празднование у КЦ «Сайдаш», вблизи домов культуры в Константиновке и Юдино. В 13:00 развлекательная программа стартует у ДК в жилом массиве Мирный.
Праздничные мероприятия запланированы также 17 марта — на улице Баумана (в 12:00) и в сквере «Маленький принц» (в 11:00).
Масленичные гулянья состоятся и во время семейного фестиваля, который пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в заключительный день выборов президента РТ, 17 марта. На площадке запланированы выступления творческих коллективов, народные игры, танцы, развлечения от аниматоров, театральные представления, ярмарка с блинами и многое другое. Прийти на праздник можно с 12:00 до 14:00.