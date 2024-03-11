Масленичные гулянья пройдут в Казани на нескольких площадках

Масленичные гулянья состоятся и во время семейного фестиваля, который пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в заключительный день выборов президента РТ, 17 марта. На площадке запланированы выступления творческих коллективов, народные игры, танцы, развлечения от аниматоров, театральные представления, ярмарка с блинами и многое другое. Прийти на праздник можно с 12:00 до 14:00.