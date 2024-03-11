Пробки — зло, но с ними можно бороться: как в Севастополе очищают дороги от заторов

— Парковать автомобиль можно везде, где не запрещают ПДД, — сообщили в ведомстве, отметив, что авто ставят на обочине с правой стороны дороги параллельно ее краю; вдоль тротуара справа на проезжей части, если автомобиль не помешает проезду; во дворе жилого дома; не доезжая 5 м до пешеходного перехода и сразу за ним.