Пробки — зло, но с ними можно бороться: как в Севастополе очищают дороги от заторов

Севастополь страдает от заторов на дорогах. Со временем ситуация только усугубляется: население города-героя, а с ним и количество автомобилей, растет не по дням, а по часам. В Симферополе, где ситуация не краше, надеются решить проблему, настроив светофоры на «зеленую волну». В городе федерального значения решили пробки изничтожить строительством новых дорог.
«КОЗЫРНЫЕ» ПРОЕКТЫ ПЫЛЯТСЯ НА ПОЛКАХ.
— Одним из главных проектов по решению транспортных проблем, конечно, является Гераклейская рокада, — сообщили КП-Крым в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.
Чиновники хотят соорудить 12-километровую автомагистраль, которая свяжет основные районы в обход центра. Одних только мостов нужно построить с десяток, предусмотрен тоннель и многоуровневые развязки. Гераклейская рокада — это аналог третьего транспортного кольца в Москве.
Одна печаль — время появления «панацеи» от заторов неизвестно — пока нет даже финансов на проектно-сметные документы, не говоря уже о деньгах на стройку. Примерная стоимость проекта зашкаливает за 40 миллиардов рублей.
Власти Севастополя также планируют провести реконструкцию таких дорожных развязок, как пересечение «проспекта Генерала Острякова (5 км) — подъезд к Максимова дача»; «ул. Руднева — ул. Вакуленчука — ул. Меньшикова» и автодороги «ул. Руднева на участке от ул. Вакуленчука до ул. Льва Толстого». Ведется речь и о строительстве новой автомобильной дороги «Проспект Античный».
Ждет своего часа и амбициозный проект прокладки тоннеля на «ул. Генерала Петрова- ул. Пожарова»: 300-метровая дорога под холмом, примерной стоимостью в 4 млрд рублей, разгрузит мыс Хрустальный.
ГДЕ В СЕВАСТОПОЛЕ ВЕДУТ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДОРОГ.
Справедливости ради нужно отметить, что не все проекты с благородной «антипробочной» миссией лежат на полках или дозревает в головах «дорожных» стратегов, есть и такие, которые уже реализуются.
Например, после завершения реконструкции улицы Шевченко появится отличный транспортный коридор, который свяжет Столетовский проспект и Камышовое шоссе.
КП-Крым в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя также сообщили:
— На сегодняшний день ведется строительство двухуровневой развязки на «Огурце».
Жаль, что у этого прожекта, который благополучно «расчехлили» еще в 2021 году, начав подготовительные работы, не самая благополучная судьба. Сначала говорили, что важный объект, вроде как запустят в 2023, теперь же речь идет о конце 2025 года.
ПАРКОВКИ БЕСПЛАТНЫЕ И ЗА ДЕНЬГИ.
Парковки — вопрос щекотливый, даже чуть интимный, если брать во внимание близость расположения авто. Ведь зачастую дело доходит до примитивного мордобоя. Люди же покультурнее, которым зазорно руками махать, поступают креативно, например, паркуются на куче щебня.
В департаменте транспорта Севастополя первым долгом напомнили, что в городе есть парковки за деньги, а также объяснили, что есть и бесплатные, которых можно узнать здесь.
Авто разрешают парковать на проезжей части. Галина КОВАЛЕНКО.
— Парковать автомобиль можно везде, где не запрещают ПДД, — сообщили в ведомстве, отметив, что авто ставят на обочине с правой стороны дороги параллельно ее краю; вдоль тротуара справа на проезжей части, если автомобиль не помешает проезду; во дворе жилого дома; не доезжая 5 м до пешеходного перехода и сразу за ним.
По словам чиновников в Севастополе действует строгое правило, что все учреждения органов госвласти, ВУЗы, рынки, кафе, гостиницы, городские парки, пляжи
— Все организации должны соблюдать нормы регионального градостроительного проектирования, — подчеркнули в департаменте.
Но непонятно, как обсчитывается количество посетителей, и как наказывают нарушителей. Выходит, что просто погрозили пальчиком?!
По всему вышенаписанному остается сделать вывод — надеяться, что в ближайшие несколько лет ситуация на дорогах и парковках Севастополя изменится к лучшему, не стоит.
КСТАТИ.
На «Огурце» проектом двухуровневой развязки хотят вынести главное направление «Камышовое шоссе — Городское шоссе — Балаклавское шоссе» в нижний уровень относительно действующего кольца, построив открытый тоннель. Это позволит избавиться от пробок при выездах с прилегающих дорог: ул. Хрусталева, Монастырского шоссе, а также перемычки, соединяющей перекресток на 5 км со строящейся транспортной развязкой.