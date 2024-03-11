Масленицу отметят на Соборной площади в Арзамасе 17 марта

Также будут работать аниматоры и проводить мастер-классы по изготовлению восковых свечей, по владению копьем. Культурные мероприятия состоятся и в Парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара. В 17:30 здесь сожгут чучело Масленицы.