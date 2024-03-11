Масленицу отметят на Соборной площади в Арзамасе 17 марта

Развлекательную программу организуют на Соборной площади в Арзамасе на Масленицу 17 марта. Об этом сообщает АНО «Центр 800».
Как отмечается, мероприятия проведут в 12:00 до 18:00. По словам замгубернатора региона Олега Берковича, Арзамас уже не первый раз становится центром притяжения для нижегородцев и туристов. Зимой здесь проводили Рождественский фестиваль.
В Масленицу здесь будут выступать музыканты, также будут проводить масленичные хороводы и праздничные игры. Гости смогут посмотреть театрализованное представление с интерактивами. Кроме того, будут работать фуд-корты и различные фотозоны.
Также будут работать аниматоры и проводить мастер-классы по изготовлению восковых свечей, по владению копьем. Культурные мероприятия состоятся и в Парке культуры и отдыха им. А. П. Гайдара. В 17:30 здесь сожгут чучело Масленицы.