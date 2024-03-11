Воздух в Самарской области разогреется до +4 градусов к середине марта

Так, в течение рабочей неделе самарцев ждут морозные ночи. Днем тоже возможен небольшой минус. В среду и четверг, 13 и 14 марта 2024 года, синоптики прогнозируют уже до +1 градуса. Столбик термометра поднимется до +4 градусов в пятницу, 15 марта. В этот день ожидается малооблачная погода без осадков. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7−12 м/с.