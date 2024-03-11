Начинается ремонт дороги на Куршской косе

Как сообщили в областном Мининфраструктуры, ремонтировать дорогу будут участками, сначала с одной стороны дороги, потом с другой. Работать ночью дорожники будут, если летом установится жара (асфальт должен успеть застыть) и при большом потоке туристов. В позднее время ремонтировать будут только участки, которые находятся за пределами населенных пунктов.