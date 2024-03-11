«История и контекст улицы»: в Фонде капремонта объяснили, почему дома в регионе красят в серый цвет

Фасады серого цвета характерны для исторической застройки Калининградской области. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Калининградская область исторически состоит из всего спектра этого цвета, ведь серый — лучший фон для контрастного декора или акцентных элементов фасада, — объяснили в публикации.
Эксперты фонда отметили, что цвет обновлённого фасада зависит от нескольких факторов. Специалисты анализируют исторические фотографии и ищут оригинальный оттенок под слоем штукатурки. В то же время необходимо учитывать «контекст улицы».
«Нужно выяснить, какой дом доминанта, а какой — фоновая застройка на этой улице. Доминанта будет выделяться на фоне других, но и те будут иметь свой шарм. Почему нельзя сделать все дома яркими и необычными? Буйство красок непривычно человеческому глазу, что вызывает дискомфорт».
Проектную документацию согласовывают с муниципальной администрацией. Здание может располагаться на улице, для которой ранее подготовили архитектурную концепцию. «В таком случае администрация принимает решение — придерживаться этой концепции или ориентироваться на исторические данные», — объяснили специалисты.
В 2024 году региональный Фонд капремонта планирует отремонтировать фасады и крыши почти 200 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. В порядок приведут фасады, кровли или оба конструктивных элемента на 93 зданиях. На втором месте по объёму работ — Советск. В 2024 году здесь обновят восемь крыш и фасады пяти домов. На десяти зданиях выполнят оба вида работ.