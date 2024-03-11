«История и контекст улицы»: в Фонде капремонта объяснили, почему дома в регионе красят в серый цвет

«Нужно выяснить, какой дом доминанта, а какой — фоновая застройка на этой улице. Доминанта будет выделяться на фоне других, но и те будут иметь свой шарм. Почему нельзя сделать все дома яркими и необычными? Буйство красок непривычно человеческому глазу, что вызывает дискомфорт».