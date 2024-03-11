Утечка персональных данных: что государство предпринимает для защиты граждан

«Если вам поступило уведомление, но при этом вы не давали согласия на сбор и обработку персональных данных ТОО “МФО “Робокэш.кз” и ранее не взаимодействовали с указанной микрофинансовой организацией, то в этом случае просим вас обратиться в Комитет по информационной безопасности МЦРИАП для полноценного рассмотрения и принятия необходимых мер, предусмотренных законодательством Казахстана, в отношении виновных лиц”, — заявили в Минцифры.