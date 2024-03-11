При этом прогнозируется умеренный снег, возможен снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.
13 марта в Татарстане также сохранится небольшой снег ночью, однако днем существенных осадков не ожидается. Столбики термометров ночью покажут −6..-11°, при прояснениях до −14°, днем −3 ..+2°. 14 марта температура ночью составит −3..-8°, местами до −12°, днем потеплеет до −3..+2°.
15 и 16 марта в Татарстане осадки маловероятны, температура повысится еще сильнее: ночью −3..-8°, днем от 0 до +5°.
«Ъ-Казань».
В Татарстане ожидается похолодание до 20 градусов мороза
12 марта в Татарстане ночью похолодает до −20°, к утру температура поднимется до −3..-8°, на востоке до −10..-15°, максимальные температуры воздуха днем будут от −4 до +1°.
При этом прогнозируется умеренный снег, возможен снег. Об этом сообщает Гидрометцентр.