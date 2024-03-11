Волгоградцев обещают накормить 10 тысячами блинов и тонной шашлыков

В дни празднования широкой Масленицы, 16 и 17 марта, в ЦПКиО будут работать свыше 10 гастрономических площадок.
Так, в семи шашлычных зонах мастера гриля будут жарить 1000 кг говядины, курицы, свинины по уникальным рецептам.
Как сообщает дирекция парка, не забудут и о главном угощении праздника — около 10 000 блинов будет приготовлено в эти дни с разнообразными начинками. Здесь же волгоградцы смогут приобрести чай, морс или кофе к ним.
Напомним, в ЦПКиО в течение двух дней будут длиться проводы зимы. Посетить народные забавы, мастер-классы и кулачные бои горожане смогут 16 марта, а 17 марта всех зовут на сжигание восьмиметрового чучела.