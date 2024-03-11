Объявление о продаже кота за 23,5 млн рублей появилось в Ростове-на-Дону

Житель Ростова-на-Дону решил продать своего кота за 23,5 млн рублей. Объявление с фотографией невероятно ценного мурлыки было опубликовано на одной из интернет-площадок.
— Этот кот очень крутой, — кратко пояснил продавец.
Мужчина заверил покупателей, что речь идет о настоящей «кото-машине». Судя по описанию, почти бесценный пушистик — дымчатый шотландец, и найти его можно в Машинном переулке.
Напомним, в январе этого года в донской столице за 100 тысяч рублей также пытались продать двух котов, профессионально помогающих в мытье полов и закатке солений.