Комитет по делам религии призывает к бдительности: во время Рамадана МТО активизируют рассылки своего контента

Комитет по делам религии, подчеркивая важность священного месяца Рамадан, отмечает, что в течение этого месяца увеличивается число поздравлений через социальные сети с распространением различных фетв, связанных с постом, и других религиозных материалов.
Мониторинг показывает, что различные экстремистские, террористические организации и отдельные личности-фанатики используют это в своих злонамеренных целях и пытаются распространить свой контент среди населения.
Кроме того, есть решение Кабмина о теологической экспертизе ввозимых и распространяемых религиозных материалах.
Принимая во внимание все это, Комитет по делам религии просит граждан не скачивать и не распространять аудио, видео и другие материалы с интернет-сайтов и страниц социальных сетей, не получивших положительного заключения теологической экспертизы и имеющих сомнительные религиозное содержание.