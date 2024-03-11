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Комитет по делам религии призывает к бдительности: во время Рамадана МТО активизируют рассылки своего контента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Комитет по делам религии просит граждан не скачивать и не распространять в интернете аудио, видео и другие виды медиапродукции, не получившей положительного заключения теологической экспертизы и имеющей сомнительные религиозное содержание, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Комитет по делам религии, подчеркивая важность священного месяца Рамадан, отмечает, что в течение этого месяца увеличивается число поздравлений через социальные сети с распространением различных фетв, связанных с постом, и других религиозных материалов.

Мониторинг показывает, что различные экстремистские, террористические организации и отдельные личности-фанатики используют это в своих злонамеренных целях и пытаются распространить свой контент среди населения.

Кроме того, есть решение Кабмина о теологической экспертизе ввозимых и распространяемых религиозных материалах.

Принимая во внимание все это, Комитет по делам религии просит граждан не скачивать и не распространять аудио, видео и другие материалы с интернет-сайтов и страниц социальных сетей, не получивших положительного заключения теологической экспертизы и имеющих сомнительные религиозное содержание.