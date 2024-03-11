Комитет по делам религии призывает к бдительности: во время Рамадана МТО активизируют рассылки своего контента

Принимая во внимание все это, Комитет по делам религии просит граждан не скачивать и не распространять аудио, видео и другие материалы с интернет-сайтов и страниц социальных сетей, не получивших положительного заключения теологической экспертизы и имеющих сомнительные религиозное содержание.