В Астане и 11 регионах РК объявили штормовое предупреждение

Так, в Астане и Алматинской области ожидается туман, в области Жетысу — временами туман.
В Западно-Казахстанской и Кызылординской областях ожидается гололед, в области Абай и Восточно-Казахстанской области — осадки (дождь, снег) и гололед.
В Акмолинской, Костанайской и Актюбинской областях прогнозируют низовую метель, в Павлодарской — осадки (преимущественно снег), на юге, востоке области — низовая метель, гололед.
12 марта утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза.