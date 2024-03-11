В Калининграде не приняли заражённые томаты из Турции

Однако в результате досмотра установлено заражение в двух партиях свежих томатов, 29,8 тонны, карантинным заболеванием — вирус коричневой морщинистости плодов томата, прокомментировали в Калининграде сегодня, 11 марта 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в управлении Россельхознадзора по Калининградской области. В целях недопущения распространения карантинных заболеваний на территории Российской Федерации выпуск зараженной подкарантинной продукции запрещен.