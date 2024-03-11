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Ростовчане рассказали, куда могут доехать на электромобилях по М-4 «Дон»

Развитие сдерживают точки зарядки.

Жители Ростова-на-Дону рассказали, что на электромобилях можно доехать из донской столицы до Чёрного моря. Однако для этого нужно регулярно заряжаться.

«Недавно ездила на море в качестве эксперимента, — рассказала жительница Аксая Анастасия. — На трассе М-4 “Дон” стоят станции, места видно в приложении. Но у меня машина с маленьким запасом батареи, и приходилось часто останавливаться».

Дончанка также отметила, что электромобили могут ездить по платным трассам бесплатно.

В целом владельцы таких машин сходятся во мнении, что недостаточное количество электрозарядок на дорогах — один из основных сдерживающих факторов развития сферы. Чаще всего владельцы заряжают машины дома ночью как обычный смартфон.