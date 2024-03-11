Синоптики рассказали, когда в Воронеж придет настоящая весна

— Настоящее весеннее тепло начнет приходить в Воронеж с понедельника, 18 марта, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. — Именно с этой даты ночные температуры будут или плюсовые, или с небольшим «минусом». В принципе эта дата соответствует нашим многолетним наблюдением. Именно с нее обычно начинается не календарная, а реальная весна. Так что в этом плане погода в 2024 году будет соответствовать нормам.