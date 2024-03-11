В петербургских парках и музеях пройдут масленичные гуляния с 11 по 17 марта

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, пройдут в парках, скверах, музеях и библиотеках города. Большое гуляние пройдет на Соборной площади Петропавловской крепости 16 и 17 марта. Петербуржцев удивят старинными обрядами, блинным тортом весом в 500 килограмм, веселыми играм и специальными фотозонами.
В эти же дни посетители ПКиО имени Бабушкина насладятся выступлениями фольклорных коллективов на концерте «Широкая Масленица». Также в парке пройдут соревнования, конкурсы, лотереи, викторины, хороводы и сожжение чучела. Народные гуляния в ЦПКиО имени Кирова 17 марта также завершаться традиционным масленичным обрядом под пляски скоморохов и артистов уличных театров.