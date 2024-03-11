В петербургских парках и музеях пройдут масленичные гуляния с 11 по 17 марта

В эти же дни посетители ПКиО имени Бабушкина насладятся выступлениями фольклорных коллективов на концерте «Широкая Масленица». Также в парке пройдут соревнования, конкурсы, лотереи, викторины, хороводы и сожжение чучела. Народные гуляния в ЦПКиО имени Кирова 17 марта также завершаться традиционным масленичным обрядом под пляски скоморохов и артистов уличных театров.