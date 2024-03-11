В Воронеже отключат светофоры возле ЮВЖД

Во вторник, 12 марта, в Воронеже отключат светофоры на пересечении проспекта Революции и улицы Степана Разина — возле здания Юго-Восточной железной дороги. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.
Светофорные объекты перестанут работать с 10:00 до 14:00. Отключение связано с проведением работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС), которые сейчас продолжаются в областном центре.
— В случае неисправности светофоров водители должны руководствоваться требованиями и предписаниями дорожных знаков, — напомнили в управлении.
В мэрии Воронежа объяснили причину отмены остановки «Областная больница» на стороне выезда из города для автобусных маршрутов № 3, 9КС, 16, 46 и 47. Это было сделано для повышения безопасности дорожного движения — до этого автобусам приходилось перестраиваться через несколько полос с оживленным трафиком.