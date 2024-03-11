В Воронеже отключат светофоры возле ЮВЖД

В мэрии Воронежа объяснили причину отмены остановки «Областная больница» на стороне выезда из города для автобусных маршрутов № 3, 9КС, 16, 46 и 47. Это было сделано для повышения безопасности дорожного движения — до этого автобусам приходилось перестраиваться через несколько полос с оживленным трафиком.