Анонс наиболее важных событий в Астане 12 марта

в 10:00 планируется проведение очередного собрания неправительственных организаций и активных граждан, заинтересованных в сотрудничестве с НАС. Место

проведения: ул. Кошкарбаева 39, учебный центр «Бақытты отбасы» (вход со стороны пр. Жумабаева);