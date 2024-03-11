Анонс наиболее важных событий в Астане 12 марта

АСТАНА
10.00 часов в Үкімет үйі состоится заседание Правительства.
в 10:00 планируется проведение очередного собрания неправительственных организаций и активных граждан, заинтересованных в сотрудничестве с НАС. Место
проведения: ул. Кошкарбаева 39, учебный центр «Бақытты отбасы» (вход со стороны пр. Жумабаева);
в 10.00 XIX Ежегодная Международная Выставка оборудования и технологий для сельского хозяйства в Республике Казахстан. Место: МВЦ Экспо.
в 10.00 в Центральном аппарата партии «AMANAT» пройдет круглый стол на тему: «Проблемные вопросы и перспективы законодательного регулирования частной
детективной деятельности в Казахстане»;
в 11.00 в Демпартии «Ак жол» состоится круглый стол по предложениям отраслевых ассоциаций бизнеса в проект Строительного Кодекса РК. Место проведения: Сарайшык 11 Б, 6 этаж;
в 11.00 департамент по ЧС города Астана проводит интеллектуальную игру «Знаток в области гражданской защиты» среди учащихся 10 классов школ района «Алматы». Место проведения: Дворец школьников имени Аль-Фараби по адресу: пр. Б. Момышулы, 5;
в 15.30 часов в Сенате состоится круглый стол на тему «Актуальные вопросы прав несовершеннолетних: проблемы и пути решения» в рамках реализации поручений Президента РК, данных на открытии II сессии Парламента VIII Созыва.