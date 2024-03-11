БГУ с 2024 года начнет готовить переводчиков-страноведов

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Белорусский государственный университет начнет набирать абитуриентов на новую специальность «страноведение и переводческая деятельность» с 2024 года, сообщили в пресс-службе вуза.
Готовить страноведов-переводчиков будут на факультете географии и геоинформатики. В БГУ заявляют, что специалистов данного направления в белорусских вузах еще не обучали. Похожая специальность — «регионоведение» — открыта на историческом факультете.
Набирать абитуриентов пока будут только на уровень бакалавриата на бюджетную и платную формы. Учиться нужно будет 4,5 года. Для поступления необходимо сдать ЦЭ или ЦТ по географии, математике, русскому или белорусскому языкам.
Нужны стране.
В Белгосуниверситете отмечают, что специалисты этого профиля будут востребованы у отечественных компаний и организаций. Помимо владения иностранным языком, их научат разбираться в особенностях разных стран, а также навыкам педагогической и производственной деятельности.
Выпускники получат тройную квалификацию — географ, преподаватель и переводчик. Они смогут работать педагогами и переводчиками в IT-компаниях, образовательных, исследовательских, туристических и других организациях.
Еще две новые специальности.
Ректор БГУ Андрей Король ранее сообщал, что в 2024 году в университете появятся еще две новые специальности. Они откроются на факультете международных отношений (ФМО). Речь о «международной конфликтологии» и «международной логистике».
Выпускникам будут присвоены квалификации «конфликтолог-международник» и «специалист по международной логистике».