Стали известны место и время прощания с легендарным хоккеистом Дураковым

В Екатеринбурге 9 марта умер Дураков в возрасте 89 лет. В Федерации хоккея с мячом России выразили соболезнования родным усопшего, назвав уход чемпиона огромной потерей для российского спорта. За время карьеры хоккеист признавался лучшим полузащитником чемпионата мира и лучшим нападающим, а также был удостоен званием лучшего хоккеиста страны 20 века.