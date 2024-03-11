27 прекрасных женщин поборются за титул «Миссис Нижний Новгород 2024»

Девятый по счету региональный фестиваль красоты, материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2024» стартовал 11 марта. Об этом сообщают организаторы.
Участницами фестиваля в этом году стали 27 прекрасных жительниц Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Согласно информации, сегодня состоится первая благотворительная акция «Смени кастрюлю на корону», где каждая из участниц сможет обменять свою кастрюлю на корону участницы. Все кастрюли впоследствии будут переданы на благотворительность для нуждающихся.
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