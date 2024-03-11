Блинный пинг-понг, игры в бумажные снежки и проводы зимы. Как отметят Масленицу в Краснодарском крае

С 11 по 17 марта по всей России отмечают Масленицу. Традиционно в эту неделю принято печь блины и радоваться наступлению весны. В городах и районах Краснодарского края приготовили десятки интереснейших мероприятий к празднику.
Масленица в Новороссийске 2024: программа мероприятий, дата, время
«В Новороссийск пришла Новая Русская Масленица. Праздничные мероприятия пройдут на Площади морского вокзала каждый день с 11 по 17 марта с 10:00 до 22:00. В программе запланировано: огромное количество народных игр и забав в современной интерпретации и масленичный базар», — сообщили в пресс-службе мэрии Новороссийска.
Все желающие смогут побороться в перетягивании каната, который станет самым массовым в России, также послушать современную фольклорно-этническую музыку и поучаствовать в розыгрышах призов и подарков.
«17 марта зрителей ждет большое постановочное шоу “Проводы Русской зимы”. Вход на мероприятие свободный, 0+», — уточнили в прем-службе администрации курорта.
Масленичная ярмарка в Анапе 2024: где отведать вкуснейшие праздничные блюда
В Анапе также не забыли про празднование масленицы. В этом году основной эпицентр мероприятий на курорте сосредоточится на центральной улице Горького.
«Здесь уже развернулась масленичная ярмарка. В уютных стилизованных домиках можно отведать блины, вареники, пельмени, сахарные пончики, согреться горячим чаем или глинтвейном», — поделились в пресс-службе администрации города.
Уточняется, что ярмарка будет работать до 17 марта с 10:00 до 20:00.
Масленичная неделя в Краснодаре 2024: народные гуляния, игры, концерты
В Краснодаре празднование масленицы обещает быть очень познавательным и веселым. Так, в начале недели открылась выставка, посвященная мастерам декоративно-прикладного творчества. 12 марта запланированы тематические игры сразу в трех районах города. Они продут в 11:00 и 15:30 в центральном концертном зале «Карасунский», в станице Старокорсунская и по адресу: улица Красная, 27/1.
«В парке Городской сад 17 марта в 13:30 пройдет театрализованное представление “Масленица наша — нет тебя краше!”. В 14:00 в Чистяковской роще состоится мастер-класс по изготовлению куклы-масленички “Сударыня — Масленица”», — рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара.
Также в завершающий день празднования в 15:00 на Солнечном острове и в Городском саду запланированы концерты творческих коллективов и исполнителей города. А на Пушкинской площади города праздничные мероприятия будут длиться весь день. Так фестиваль, посвященный масленице, пройдет с 10:00 до 22:00 17 февраля.
Праздник на высоте: как в горах Сочи отметят масленицу 2024
Про масленицу не забыли даже на высоте 2200 метров над уровнем моря. Провести праздник решили на горнолыжных курортах Сочи. Правда, вместо недели гуляний праздник сократили до двух дней.
«Приглашаем всех на большое двухдневное гулянье! Вкуснейшие блины, веселые конкурсы, добрые традиции, а до горных вершин рукой подать, — вот такая будет Масленица на Курорте Красная Поляна», — сообщили в пресс-службе курорта.
Всех желающих ждут горы праздничного настроения и самые яркие масленичные забавы: игры валенок, кольцеброс и «Угости Маланью», блинный пинг-понг, викторина с хитрыми вопросами, особая блинная эстафета, вокальный конкурс «Душа поет», рэп-частушки, танцевальный баттл, конкурс по скоростному поеданию блинов и хоровод с лентами в честь прихода весны.
Все это будет проходить на Поляне 2200 16 и 17 марта с 11:00 до 15:00. Вход для желающих абсолютно бесплатный.