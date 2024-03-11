Блинный пинг-понг, игры в бумажные снежки и проводы зимы. Как отметят Масленицу в Краснодарском крае

Также в завершающий день празднования в 15:00 на Солнечном острове и в Городском саду запланированы концерты творческих коллективов и исполнителей города. А на Пушкинской площади города праздничные мероприятия будут длиться весь день. Так фестиваль, посвященный масленице, пройдет с 10:00 до 22:00 17 февраля.