Глэмпинги на более чем 430 мест откроются в Нижегородской области в 2024 году

В этом году в регионе будет реализовано 6 инвестиционных проектов в Городецком муниципальном округе, по 2 проекта — в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Вачском округе. Строительство глэмпингов также ведется в городских округах Бор и Сокольский, а также в Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах.