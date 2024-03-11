Глэмпинги на более чем 430 мест откроются в Нижегородской области в 2024 году

Согласно информации, о запуске новых модульных некапитальных средств размещения стало известно после озвучивания итогов конкурса Минэкономразвития России, в рамках которого выделяются федеральные субсидии. Всего поддержку получили 18 инвесторов из Нижегородской области.
Общая сумма выделенных за 2 года средств с учетом софинансирования из областного бюджета составила почти 565 млн рублей.
В этом году в регионе будет реализовано 6 инвестиционных проектов в Городецком муниципальном округе, по 2 проекта — в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Вачском округе. Строительство глэмпингов также ведется в городских округах Бор и Сокольский, а также в Володарском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах.