Снег, дождь, ветер: какой будет погода в Казахстане 12 марта

АЛМАТЫ, 11 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, днем в центре страны — сильные осадки, утром и днем на юге и юго-востоке сильный дождь. По стране прогнозируется гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами небольшой снег. Ночью и утром туман. Ветер юго- западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 5−7 мороза.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 13−15 тепла.
Шымкент: переменная облачность, дождь, утром и днем сильный дождь, гроза. Ветер северо- западный 8−13, при грозе порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 8−10 тепла.