Снег, дождь, ветер: какой будет погода в Казахстане 12 марта

АЛМАТЫ, 11 мар — Sputnik. На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, днем в центре страны — сильные осадки, утром и днем на юге и юго-востоке сильный дождь. По стране прогнозируется гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью.