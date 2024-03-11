Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму

«Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым и людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений», — предупредили в ведомстве.