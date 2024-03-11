Скачок заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Крыму

«По состоянию на 11 марта на территории Республики Крым зарегистрировано за истекшую неделю 116 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 0,8% выше, чем на предыдущей неделе», — говорится в сообщении.
При этом в Севастополе заболеваемость понизилась на 7%: за истекшую неделю зарегистрировано 297 случаев.
«Во избежание заражения новой коронавирусной инфекцией жителям полуострова, а особенно лицам группы риска (пожилым и людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений», — предупредили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также рекомендуют ограничить посещение мест массового скопления людей.
По данным на 5 марта, в Республике Крым за неделю также было выявлено 116 случаев заражения, выздоровели 158 человек, один пациент скончался.
При этом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на полуострове за последнюю неделю опустилась ниже уровня эпидемического порога, сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.