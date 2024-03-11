Сергей Собянин: Под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход

Он станет частью прогулочного маршрута от Дома культуры «ГЭС-2» и кинотеатра «Ударник» до Репинского сквера. Разноуровневый переход сократит путь до культурных объектов на Болотной набережной в два раза.
«Ближе к Репинскому скверу он будет расходиться: одна часть пойдет к набережной, а другая — вперед, нависая над рекой. Там сделаем смотровую площадку», — отметил мэр Москвы.
Уровни соединят между собой с помощью лестниц-амфитеатров. На их ступенях можно будет сидеть и любоваться видом на Москву-реку.