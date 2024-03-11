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Сергей Собянин: Под Малым Каменным мостом построят пешеходный переход

Под Малым Каменным мостом появится новый пешеходный переход. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Он станет частью прогулочного маршрута от Дома культуры «ГЭС-2» и кинотеатра «Ударник» до Репинского сквера. Разноуровневый переход сократит путь до культурных объектов на Болотной набережной в два раза.

«Ближе к Репинскому скверу он будет расходиться: одна часть пойдет к набережной, а другая — вперед, нависая над рекой. Там сделаем смотровую площадку», — отметил мэр Москвы.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Уровни соединят между собой с помощью лестниц-амфитеатров. На их ступенях можно будет сидеть и любоваться видом на Москву-реку.

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