Омский снегопад побил двадцатилетний рекорд

В минувшее воскресенье, 10 марта, Омскую область накрыло южным циклоном. В результате по всему региону прошли снегопады, а в самом Омске количество осадков даже побило многолетний рекорд.
«В Омске перекрыт суточный максимум по осадкам, который составил 6,9 мм (в пересчёте на воду — прим. ред.). Предыдущий — 5,3 мм был зафиксирован в 2002 году», — рассказала начальник «Обь-Иртышского УГМС» Наталия Криворучко.
В ближайшие дни, по данным метеорологов, в Омске будет стоять неустойчивая погода с серьёзными температурными колебаниями: от 3−8 холода днём до −22 градусов ночью (при прояснениях). В четверг, 14 марта, в городе вновь пойдёт снег.