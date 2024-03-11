Омский снегопад побил двадцатилетний рекорд

В ближайшие дни, по данным метеорологов, в Омске будет стоять неустойчивая погода с серьёзными температурными колебаниями: от 3−8 холода днём до −22 градусов ночью (при прояснениях). В четверг, 14 марта, в городе вновь пойдёт снег.