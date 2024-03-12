«Визг на всю округу»: увиденное в море на Русском острове «ошарашило» народ — кадры

Необычное зрелище наблюдали жители Приморья на Русском острове 11 марта. Группа неизвестных женщин и мужчин решили открыть купальный сезон в районе мыса Вятлина.
На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «vladivostok1ru» (18+), видно, как люди один за одним быстро заходят в холодную воду и окунаются по шею. На некоторых из купальщиков надеты шапки и перчатки.
Кем являются смельчаки и с какой целью они решили искупаться в холодной воде, не сообщается.
Жители Приморья прокомментировали увиденное:
«Визг на всю округу»;
«Зачем это делать?»;
«Вот кто такие отмороженные».