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«Визг на всю округу»: увиденное в море на Русском острове «ошарашило» народ — кадры

«Зачем это делать?», — удивляются приморцы в соцсетях.
Источник: PrimaMedia.ru

Необычное зрелище наблюдали жители Приморья на Русском острове 11 марта. Группа неизвестных женщин и мужчин решили открыть купальный сезон в районе мыса Вятлина.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «vladivostok1ru» (18+), видно, как люди один за одним быстро заходят в холодную воду и окунаются по шею. На некоторых из купальщиков надеты шапки и перчатки.

Кем являются смельчаки и с какой целью они решили искупаться в холодной воде, не сообщается.

Жители Приморья прокомментировали увиденное:

«Визг на всю округу»;

«Зачем это делать?»;

«Вот кто такие отмороженные».

здоровье