«Мисс Нацгвардия» определили в Казахстане

«Наравне с мужчинами вы выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаёте уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это вам огромное спасибо!» — сказал замминистра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.