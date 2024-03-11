«Мисс Нацгвардия» определили в Казахстане

Военнослужащие женщины несут боевую службу в караулах, узлах связи, задействованы в военно-медицинском, тыловом, бюджетно-финансовом обеспечении войск. Состоят в женсоветах, где решаются вопросы социального обеспечения личного состава, а также поддержки молодых семей военнослужащих.
«Наравне с мужчинами вы выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаёте уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это вам огромное спасибо!» — сказал замминистра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.
Он наградил финалисток и победительницу фотоконкурса «Мисс Национальная гвардия — 2024». В нём участвовали 55 военнослужащих-женщин из всех региональных командований.
Обладательницей титула «Мисс Национальная гвардия — 2024» стала старший специалист финансовой службы воинской части 5571 ефрейтор Карлыгаш Болусбаева.