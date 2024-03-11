Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

«Мисс Нацгвардия» определили в Казахстане

В рядах Национальной гвардии сегодня почти две тысячи женщин. Самую красивую из них выбрали в рамках ставшего традиционным конкурса «Мисс Нацгвардия», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Источник: polisia.kz

Военнослужащие женщины несут боевую службу в караулах, узлах связи, задействованы в военно-медицинском, тыловом, бюджетно-финансовом обеспечении войск. Состоят в женсоветах, где решаются вопросы социального обеспечения личного состава, а также поддержки молодых семей военнослужащих.

«Наравне с мужчинами вы выполняете весьма сложную и ответственную задачу во благо безопасности нашей Родины, создаёте уют и здоровую атмосферу в воинских коллективах. За это вам огромное спасибо!» — сказал замминистра внутренних дел — главнокомандующий Национальной гвардией Еркин Ботаканов.

Он наградил финалисток и победительницу фотоконкурса «Мисс Национальная гвардия — 2024». В нём участвовали 55 военнослужащих-женщин из всех региональных командований.

Обладательницей титула «Мисс Национальная гвардия — 2024» стала старший специалист финансовой службы воинской части 5571 ефрейтор Карлыгаш Болусбаева.