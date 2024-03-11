В Омске прокомментировали сообщения об охране метро от гребцов на каноэ

«Охрану наняли для контроля за всеми нарушителями, а не только от гребцов на каноэ. Метро и раньше было под охраной. Просто был заключен новый контракт. По истечении этого контракта на охрану будет заключен новый», — подчеркнули там.
Информация об аукционе по поиску охраны для недостроенного омского метро появилась на портале госзакупок в конце января 2023 года. Контракт выложили от Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений. От охраны требовалось осуществлять пешее патрулирование строительных площадок станций «Кристалл» и «Заречная». С 1 марта по 24 декабря контракт получило предприятие «Асгард».
Изначальная стоимость соглашения на охрану станций составляла 10,1 миллиона рублей. Компания «Асгард» победила в аукционе, предложив свои услуги за 3,1 миллиона.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что охрану для омского метро наняли после случая, когда несколько омичей проплыли по затопленным тоннелям метро и даже приготовили там шашлык.