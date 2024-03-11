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В Приднестровье три недели искали 14-летнюю школьницу: Ее нашли живой и здоровой

Где находилась пропавшая школьница.
Источник: Комсомольская правда

Сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних обнаружил пропавшую 14-летнюю Анастасию Гольдинскую утром 11 марта в Бендерах, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Напомним, что УВД г. Бендеры была объявлена в розыск несовершеннолетняя Гольдинская Анастасия Анатольевна 08.10.2009 года рождения. Она воспитанница Парканской средней общеобразовательной школы-интерната, жительница села. С 20 февраля девушка отсутствовала по месту жительства, на связь с родственниками не выходила.

Как пояснила сама Анастасия, всё это время она находилась в Кишинёве у знакомых.

Девушку вернули в интернат. Розыск прекращён.