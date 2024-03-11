Снег, дождь и гроза: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области будет туман. Завтра утром и днем на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15−20 м/с. Предстоящей ночью в центре, на юге, днем на севере Кызылординской области возможен гололед. Ветер юго-западный, западный днем 15−20 м/с. Ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед.