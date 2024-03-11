Алматы принял более 1,5 млн туристов

«Увеличение номерного фонда повысит комфортность пребывания туристов в мегаполисе и, безусловно, положительно отразится на развитии туристской отрасли. В этой связи нами будет продолжена работа по увеличению мест размещения и наращиванию потока иностранных туристов», — сообщила Галия Токсеитова, глава управления туризма Алматы.