Алматы принял более 1,5 млн туристов

В настоящее время Алматы лидирует в Казахстане по количеству и качеству гостиничной инфраструктуры, привлекая туристов из разных стран.
В 2023 году в Алматы открылись четыре объекта, включая экоотель Qazaq Auyl, Grand Mildom, Medeu camp и Dami hotel.
Все в городе работает 345 гостиниц с общим числом номеров более 11 тыс., превышая 21,8 тыс. койко-мест.
В городе строятся 23 новых гостиницы на 3287 номеров, планируется ввод в эксплуатацию с 2024 по 2027 год:
— 7 гостиниц на 1067 номеров — в 2024 году;
— 7 гостиниц на 930 номеров — в 2025 году;
— 5 гостиниц на 746 номеров — в 2026 году;
— 4 гостиницы на 544 номера — в 2027 году.
«Увеличение номерного фонда повысит комфортность пребывания туристов в мегаполисе и, безусловно, положительно отразится на развитии туристской отрасли. В этой связи нами будет продолжена работа по увеличению мест размещения и наращиванию потока иностранных туристов», — сообщила Галия Токсеитова, глава управления туризма Алматы.