Архивохранилище с «умной» системой пожаротушения открылось в Гомеле

Для поддержания необходимой температуры и влажности в отдельной вентиляционной камере установлено специальное оборудование, которое позволяет поддерживать нужный микроклимат для хранения документов фонда. А мобильные стеллажи трансформируются в шкафы, защищающие папки с ценными архивными бумагами от пыли и света. Протяженность полок стеллажей увеличилась с 7 до 11 тысяч погонных метров, на них разместились 10 тысяч единиц хранения, большую часть занимает перепись населения. В целом, новое здание архивохранилища позволит решить вопрос с комплектованием областного архива на ближайшие 50 лет.