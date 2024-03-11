Архивохранилище с «умной» системой пожаротушения открылось в Гомеле

Архивным фондам стало тесно в старых стенах еще в 2015 году, тогда Государственный архив Гомельской области приостановил комплектование, а степень загруженности архивохранилищ учреждения составила более 114% от его проектной мощности. В настоящее время более 100 тысяч единиц хранения архивных документов находятся сверх установленного законодательством срока.
С целью расширения архивных площадей учреждению выделили просторное здание по улице Косарева, 23 в Гомеле. Объект принят на баланс архивом еще в июле 2018 года от Гомельского филиала РУП «Белтелеком». Ранее здание использовалось под размещение оборудования связи. После масштабной реконструкции обновленное архивохранилище соответствует всем современным стандартам и техническим требованиям, необходимым для корректного хранения и использования документов. Особая гордость — уникальная автоматическая система пожаротушения.
«Основной носитель информации у нас бумага, и если тушить пожар водой, то документы будут утеряны или испорчены. Поэтому в нашем архивохранилище установлена специальная газовая установка, которая в случае пожара срабатывает автоматически. Принцип работы заключается в том, что тяжелый газ не дает пламени разгореться и тушит его. После ликвидации возгорания все помещения проветриваются», — объяснил принцип действия директор Государственного архива Гомельской области Андрей Сущевич.
Для поддержания необходимой температуры и влажности в отдельной вентиляционной камере установлено специальное оборудование, которое позволяет поддерживать нужный микроклимат для хранения документов фонда. А мобильные стеллажи трансформируются в шкафы, защищающие папки с ценными архивными бумагами от пыли и света. Протяженность полок стеллажей увеличилась с 7 до 11 тысяч погонных метров, на них разместились 10 тысяч единиц хранения, большую часть занимает перепись населения. В целом, новое здание архивохранилища позволит решить вопрос с комплектованием областного архива на ближайшие 50 лет.
Со слов минист юстиции Беларуси Сергея Хоменко, открытие большого здания для архива имеет важное значение не только для Гомеля, но и для всей архивной отрасти республики, а тема сохранения исторический правды лежит во главе всех проектов ведомства. Он также отметил, что в обновленном архивохранилище созданы все условия для качественного и продолжительного хранения исторических документов страны.
В государственных архивах республики Беларусь хранятся документы начиная с 1391 года, в Гомельском областном архиве — с 1917 года. Здесь и информация о национализации земель, состоянии кустарной и местной промышленности, электрификации городов, документы с данными о ликвидации неграмотности, состоянии медобслуживания населения за весь период, протоколы комиссии по борьбе с беспризорностью и преступностью.
Благодаря сохранившимся архивным документам прокуратура Гомельской области вскрывает новые факты в деле о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В частности, сохранены акты о злодеяниях нацистов в лагере смерти, датированные 1944 годом, а также план Гомельского пересыльного лагеря военнопленных № 121, схематический план массовых расстрелов мирных жителей на Речицком шоссе.
Всего в Гомельской области пять государственных архивов. Два областных расположены в Гомеле, еще три, зональных, — в Жлобине, Мозыре и Речице. В архивных хранилищах Беларуси находится более 12 миллионов различных документов. В Гомельском областном архиве — более 590 тысяч единиц хранения.