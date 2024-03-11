Как белорусские санатории совмещают оздоровление и путешествия

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай в проекте БЕЛТА «Страна говорит» рассказал, как в Беларуси санатории совмещают оздоровление и путешествия.



По словам Александра Цая, граждане, которые прибывают на лечение, помимо получения медицинских процедур и питания, хотят разнообразить свой досуг, увидеть что-то новое, потому что отпуск дается не так часто. «Досугу и мероприятиям санатории уделяют очень большое внимание. Сегодня можно посетить и близлежащие, и более удаленные объекты, в том числе памятники боевой славы, культурно-исторические достопримечательности, шоп-туры, гастрономические мероприятия. В здравницах хорошо налажен трансфер», — рассказал он.



Более 230 тыс. иностранцев пройдут лечение и оздоровление в санаториях Беларуси в этом году

В последнее время лечебно-оздоровительная система нацелена на промышленный туризм. «Люди с удовольствием посещают стеклозавод “Неман”, БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ. Производство — очень интересный процесс, его сложно наладить, но интересно посмотреть, а на производстве продуктов питания еще и продегустировать, и купить. Этот вид популярен», — пояснил заместитель директора. −0-



*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.