В Новосибирске разрабатывают новые лекарства от оспы

Особенно опасным заболеванием в прошлом веке была натуральная оспа. На данный момент инфекцию удалось победить, однако, риски остаются. Об этом сообщает НИОХ СО РАН.
Как говорят специалисты, вирусы из семейства оспы могут мутировать, непонятно, к чему эти мутации могут привести. Препарат против оспы существует, но чем больше их будет, тем лучше. Вирус быстро меняется и приспосабливается к лекарствам. Требуется как минимум 2−3 варианта, чтобы при возникновении угрозы быстро наладить производство. Специалисты ищут новые вещества.
На данный момент эффективность показывает камфора. Вещество добывали из особого сорта дерева, которое растет в Японии и Китае. Его научились синтезировать и наладили производство.
В Новосибирске ученые доказали безопасность соединений. Сейчас они находятся на уровне экспериментов с животными. Предполагается, что препараты, основанные на камфоре, могут быть эффективными не только против оспы, но и против вирусов гриппа и Эболы. Разработчики прогнозируют, что новое лекарство может появиться через 5−10 лет.