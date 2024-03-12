В Новосибирске разрабатывают новые лекарства от оспы

Как говорят специалисты, вирусы из семейства оспы могут мутировать, непонятно, к чему эти мутации могут привести. Препарат против оспы существует, но чем больше их будет, тем лучше. Вирус быстро меняется и приспосабливается к лекарствам. Требуется как минимум 2−3 варианта, чтобы при возникновении угрозы быстро наладить производство. Специалисты ищут новые вещества.