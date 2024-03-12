Стала известна дата прощания с известным ветераном в Приморье

Прощание с Исааком Ланцманом пройдет 14 марта в 11.00 часов в Доме офицеров флота во Владивостоке. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, ветеран Великой Отечественной войны Исаак Шимонович Ланцман скончался на 101 году жизни. Похороны пройдут на Морском кладбище.
Исаак Шимонович — участник Великой Отечественной войны, полковник. За боевые заслуги был награждён орденом Отечественной войны I степени, медалью «За Отвагу» и другими наградами.
В прошлом году на митинге, посвященном 9 Мая, Исаак Ланцман прочитал трогательные стихи о том, как много его товарищей-фронтовиков не увидели сегодняшнего дня.