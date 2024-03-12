Прогноз погоды на 12 марта в Приморье озвучили синоптики

Во вторник, 12 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшой снег, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит 0…+7°C.