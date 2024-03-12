Прогноз погоды на 12 марта в Приморье озвучили синоптики

Во вторник, 12 марта, Приморье окажется во власти поля пониженного атмосферного давления, сообщает ИА PrimaMedia. По данным портала «Примпогода», в крае местами небольшой снег, умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха составит 0…+7°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +2…+4°C, в пригороде до +7°C.
В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +2…+4°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного. Температура воздуха +5…+7°С.