В Хабаровске 12 марта дневная температура будет в пределах −3 −5 градусов

Сегодня, 12 марта, температура днем будет в пределах −3 −5 градусов, ночью −11 −13 градусов, ветер западный 5−10 м/с. Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», в краевой столице без существенных осадков, местами снег в других районах региона. На юге края ночью −10 −15, днем −1 −6, ветер западный 7−12 м/с. В центральных районах ночью −10 −26, днем −1 −9, ветер западный 4−11 м/с. На севере края ночью −12 −24, днем −3 −11, ветер западный, северо-западный 3−12 м/с.