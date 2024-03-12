В Хабаровске изобрели прибор для реставрации древних сосудов

— Раньше сосуды из фрагментов древней керамики и гипса воссоздавали вручную. Было долго, а получались они вовсе не идеальной формы. Возникла идея, а почему бы не использовать для этого метод изготовления балясин — округлых элементов декора, — объяснил заведующий лабораторией реставрации краевого центра ОПИК Сергей Киселёв. — При помощи подвижных палочек снимаю форму с сохранившегося черепка, закрепляю их, и делаю гипсовую полукруглую основу. В неё уже врезаю сохранившиеся фрагменты сосуда. Получается намного быстрее, а главное идеально точно. Нашим коллекциям древней керамики так даём даже не вторую, а третью жизнь. Новым способом Сергей Киселёв с лаборантом Ксенией Палей уже воссоздали третий сосуд из найденных во время раскопок в местечке Чёртов Плёс осколков древней керамики. Сейчас разбирают коллекцию черепков, собранных за долгие годы студентами исторического факультета во время археологических практик.