Что произошло в Иркутске в ночь на 12 марта 2024 года: последние новости

За прошлую неделю количество жителей Иркутской области, заразившихся ОРВИ, составило 13 193 человека, из которых 8 135 — дети. Лабораторно подтвердили 19 случаев гриппа по данным регионального управления Роспотребнадзора. Общий уровень респираторных инфекций в регионе в настоящее время на 53,2% ниже эпидемического порога. Замечается уменьшение числа заболевших во всех возрастных группах населения.
За прошедшие выходные в Иркутской области пострадали более 20 женщин и 15 мужчин из-за действий мошенников, которые успели похитить свыше 23 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону. Аферисты использовали девять различных способов обмана, включая звонки от лиц, выдававших себя за представителей «службы безопасности» банков, а также предложения инвестировать в сомнительные продукты.
Жителям Ленинского района Иркутска был проведен перерасчет оплаты за коммунальные услуги после того, как прокуратурой были выявлены нарушения в сфере ЖКХ. По результатам проверки было установлено, что ресурсоснабжающая компания в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года неправомерно начисляла двойные суммы за коммунальные услуги более чем 300 собственникам жилья.