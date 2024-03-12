Что произошло в Иркутске в ночь на 12 марта 2024 года: последние новости

Жителям Ленинского района Иркутска был проведен перерасчет оплаты за коммунальные услуги после того, как прокуратурой были выявлены нарушения в сфере ЖКХ. По результатам проверки было установлено, что ресурсоснабжающая компания в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года неправомерно начисляла двойные суммы за коммунальные услуги более чем 300 собственникам жилья.