Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 марта

В Хабаровском краевом суде раскрыли обстоятельства одного из самых страшных уголовных дел СССР. Тогда в колонию на пять лет отправили двух товарищей, которые обокрали жителей китайской слободки, где жили преподаватели из КНР, и обманули милиционера.