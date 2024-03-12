Что случилось в Хабаровском крае в ночь на 12 марта

Днем 11 марта в аэропорту города Юности экстренно приземлился самолет, летевший из Нижневартовска. Следователи начали проверку. Известно, что судно перевозило груз — детали для самолетов. По предварительным данным, прямо в небе у него отлетело переднее левое колесо. Но лайнеру удалось благополучно приземлиться. Никто не пострадал.
В Хабаровском краевом суде раскрыли обстоятельства одного из самых страшных уголовных дел СССР. Тогда в колонию на пять лет отправили двух товарищей, которые обокрали жителей китайской слободки, где жили преподаватели из КНР, и обманули милиционера.
Странный случай произошел в Хабаровске: на въезде в город машину пыталась остановить сильно обгоревшая девушка. Ей требовалась помощь. Неравнодушные завернули ее в плед и вызвали скорую. Говорить она не могла. Пока подробностей этого происшествия нет.