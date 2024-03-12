Земельный участок бесплатно получил боец СВО из Хабаровского края

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с военным из региона, Кириллом. За смелость и отвагу, которую он проявил на спецоперации, его наградили Орденом Мужества.
Кроме того, хабаровчанин бесплатно получил от государства земельный участок. Он стал первым, кому выдали такую меру поддержки.
— Поговорили с Кириллом о его мечте — собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья. Ветераны СВО, отмеченные государственными наградами, по краевому закону смогут получать наделы в упрощенном порядке, — рассказал Михаил Дегтярев.
Министерство имущественных отношений уже сформировало список участников, из которых военные смогут выбрать для себя наиболее подходящий. Перечень, конечно, будет расширяться.
Есть и решение проблемы в случае, если ни один участок получателям не понравится. В таком случае они могут выбрать другой, не стоящий на учете. Оформление и межевание государство берет на себя. Каждый надел обеспечен необходимой инфраструктурой и коммуникациями.