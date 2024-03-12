О начале стройки аквапарка на острове Русский объявила мэрия Владивостока

По проекту комплекс включает в себя гостиницу, торгово-развлекательный центр и фудкорт, спортивно-оздоровительный комплекс с термальной зоной и зоной СПА, прогулочно-парковую зону. Вся площадь аквапарка займёт 17 145 кв. м., по планам, его пропускная способность составит — 1 800 человек в сутки.