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О начале стройки аквапарка на острове Русский объявила мэрия Владивостока

Помимо акавапарка, запланировано возведение гостиницы, торгово-развлекательного центра и спортивно-оздоровительного комплекса.
Источник: Администрация Владивостока

Во Владивостоке на полуострове Саперный острова Русский началось строительство рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком. Проект получил название «Аквапарадайз». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Заказчиком объекта является ООО «Истерн Аква Парадайз». Была разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза, а также получено разрешение на строительство.

В настоящее время ведутся земляные работы на строительной площадке: перемещение и укладка грунта, подготовка котлована под фундаменты.

По проекту комплекс включает в себя гостиницу, торгово-развлекательный центр и фудкорт, спортивно-оздоровительный комплекс с термальной зоной и зоной СПА, прогулочно-парковую зону. Вся площадь аквапарка займёт 17 145 кв. м., по планам, его пропускная способность составит — 1 800 человек в сутки.

По международным стандартам классификации гостиница должна соответствовать классу 4 резорт плюс. В ней планируют разместить 303 номера. Несколько панорамных ресторанов собираются устроить на верхних этажах отеля.

Проект включили в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской агломерации, утвержденный Правительством РФ в декабре 2023 года.

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