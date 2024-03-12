О начале стройки аквапарка на острове Русский объявила мэрия Владивостока

Во Владивостоке на полуострове Саперный острова Русский началось строительство рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком. Проект получил название «Аквапарадайз». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Заказчиком объекта является ООО «Истерн Аква Парадайз». Была разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза, а также получено разрешение на строительство.
По проекту комплекс включает в себя гостиницу, торгово-развлекательный центр и фудкорт, спортивно-оздоровительный комплекс с термальной зоной и зоной СПА, прогулочно-парковую зону. Вся площадь аквапарка займёт 17 145 кв. м., по планам, его пропускная способность составит — 1 800 человек в сутки.
По международным стандартам классификации гостиница должна соответствовать классу 4 резорт плюс. В ней планируют разместить 303 номера. Несколько панорамных ресторанов собираются устроить на верхних этажах отеля.
Проект включили в долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Владивостокской агломерации, утвержденный Правительством РФ в декабре 2023 года.