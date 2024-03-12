Заммэра Хабаровска посетила гуманитарный склад при церкви

Для заместителя мэра Хабаровска по социальным вопросам Ольги Мильчаковой провели экскурсию по епархиальному гуманитарному складу. Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, она встретилась с руководителем социального отдела Хабаровской епархии иереем Николаем Ворожбитом и сестрами милосердия. В частности, они обсуждали укрепление сотрудничества в оказании помощи нуждающимся.