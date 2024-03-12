Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутске 12 марта 2024 года

Началась неделя Масленицы, повсюду звенит капель, на улицах днем лужи. В столицу Приангарья пришла весна. Многие уже убрали зимние вещи подальше в шкаф. Однако по вечерам столбики термометров все еще опускаются до минусовой температуры. Синоптики рассказали, какая нас ожидает погода в Иркутске 12 марта 2024 года.
Погода в Иркутске 12 марта 2024
— По региону ожидается переменная облачность, местами осадки в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура +2…+7 градусов, а при облачной погода −3…-8 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Погода в Иркутске 12 марта 2024 года будет без существенных осадков. Ветер северо-западный 5−10 м/с. Столбики термометров поднимутся до +5…+7 градусов.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что около 1900 тонн снега было вывезено за выходные с улиц Иркутска.