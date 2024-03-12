Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутске 12 марта 2024 года

Началась неделя Масленицы, повсюду звенит капель, на улицах днем лужи. В столицу Приангарья пришла весна. Многие уже убрали зимние вещи подальше в шкаф. Однако по вечерам столбики термометров все еще опускаются до минусовой температуры. Синоптики рассказали, какая нас ожидает погода в Иркутске 12 марта 2024 года.