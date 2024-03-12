Угрожавший участнику СВО житель Уссурийска изъявил желание отправиться на Украину

«По словам друга, он не знал, что говорит с бойцом СВО: тот был в гражданской одежде. У моего приятеля свой бизнес по строительству коттеджей, он не безработный, как писали ранее. В ноябре у него умерла жена, на работе появились сложности. Сейчас он ухаживает за мамой, у нее деменция. Я не одобряю его поступок, но человек мог просто сорваться».