Угрожавший участнику СВО житель Уссурийска изъявил желание отправиться на Украину

После публикаций СМИ о том, что житель Уссурийска предстанет перед судом за угрозу оторвать ногу бойцу СВО, к корреспондентам RT обратилась знакомая мужчины по имени Яна. Девушка уверяет, что ее друг вовсе не плохой человек, он всего лишь сорвался из-за накопившихся проблем. Поступок она не одобряет, но просит прекратить желать незнакомому человеку зла. К тому же, отмечает девушка, он изъявил желание отправиться на фронт, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Несколько дней назад житель Уссурийска припарковался на месте для инвалидов. Это увидел прохожий, потребовал уехать, стал снимать все на телефон и услышал в свой адрес угрозы. Прохожим оказался раненый ветеран СВО, а водитель заявил, что оторвет ему вторую ногу.
«По словам друга, он не знал, что говорит с бойцом СВО: тот был в гражданской одежде. У моего приятеля свой бизнес по строительству коттеджей, он не безработный, как писали ранее. В ноябре у него умерла жена, на работе появились сложности. Сейчас он ухаживает за мамой, у нее деменция. Я не одобряю его поступок, но человек мог просто сорваться».
Напомним, что следователи завели уголовные дела по статьям «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Водителя оштрафовали за нарушение правил парковки на пять тысяч рублей. Также мужчина не раз нарушал правила дорожного движения. В пресс-службе СК по Приморскому краю добавили, что он регулярно не оплачивает штрафные санкции. Подтвердить информацию о том, что мужчина действительно хочет отправиться на фронт, в пресс-службе СК не смогли, так как это никак не относится к расследованию.