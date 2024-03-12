В Новосибирской области 12 марта похолодает до −20 градусов

12 марта в Новосибирск снова придут небольшие холода. Все, что растаяло за ночь, снова застынет. Ночью синоптики обещают −9…-11 градусов, днем до −3…-5.
— Будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Порывы юго-западного ветра усилятся до 13 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По Новосибирской области ночью похолодает до −8…-13, местами до −20 градусов. Днем будет −2…-7. В отдельных районах пройдет снег, но в целом будет без осадков.